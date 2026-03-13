Ancora fumo nel Kurdistan

il reportage di Biloslavo da Erbil, i pasdaran martellano ancora le basi peshmerga

Droni cadono nelle basi del Kurdistan iracheno, nella notte ucciso un militare francese

di Fausto Biloslavo
13 Mar 2026 - 19:15
02:03 
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