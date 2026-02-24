L'invasione russa nel 2022

Kiev, il quarto anniversario di guerra

Bombardamenti senza sosta, blackout elettrici, difficoltà"e la perdita di persone"care: le parole"raccontano una popolazione stanca e provata

di Isabella Josca
24 Feb 2026 - 18:34
01:35 
videovideo

Fiori e preghiere, scambi di solidarietà e coraggio. Kiev sfila davanti ai tabelloni con foto, nome e cognome di chi è caduto in guerra, quell'operazione militare speciale che, a detta di Mosca, doveva durare una manciata di giorni e invece è arrivata al quarto anniversario. Bombardamenti senza sosta, blackout elettrici, difficoltà di ogni genere e lo strazio peggiore, la perdita di una persona cara. Le parole raccontano una popolazione stanca e provata.

ucraina
guerra
video evidenza