Kiev, il quarto anniversario di guerra

Fiori e preghiere, scambi di solidarietà e coraggio. Kiev sfila davanti ai tabelloni con foto, nome e cognome di chi è caduto in guerra, quell'operazione militare speciale che, a detta di Mosca, doveva durare una manciata di giorni e invece è arrivata al quarto anniversario. Bombardamenti senza sosta, blackout elettrici, difficoltà di ogni genere e lo strazio peggiore, la perdita di una persona cara. Le parole raccontano una popolazione stanca e provata.