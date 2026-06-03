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Kiev colpisce San Pietroburgo: centrato un terminal petrolifero

Zelensky rivendica l'attacco a oltre mille chilometri dal confine ucraino

03 Giu 2026 - 11:42
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L'Ucraina rivendica uno dei suoi attacchi più profondi in territorio russo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato il bombardamento di un terminal petrolifero a San Pietroburgo, distante circa 1.100 chilometri dal confine. Secondo Kiev sono stati colpiti anche obiettivi militari nella base di Kronstadt e un'azienda della regione di Tambov coinvolta nella produzione di armamenti. Zelensky ha definito l'operazione un successo delle capacità ucraine a lungo raggio, mentre continua l'escalation degli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev.
 

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