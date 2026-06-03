guerra russia-ucraina

Kiev colpisce San Pietroburgo, Mosca piange 22 vittime dei raid ucraini

Droni contro un terminal petrolifero e obiettivi militari in profondità

di Roberto Lamura
03 Giu 2026 - 12:39
01:31 
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