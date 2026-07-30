Katy Perry si tuffa sulla folla... in una bottiglia gonfiabile

"Oh mio dio, portatemi sul palco": durante uno stage diving - quella pratica per la quale i cantanti si lanciano sulla folla nel bel mezzo di un concerto, facendosi trasportare dai fan - sul palco dell'Isle of MTV di Malta, Katy Perry è stata trasportata all'interno di una bottiglia gonfiabile (parte dello show), ma il pubblico ha sbagliato direzione. Virali i social con la reazione della cantante, che nonostante il divertimento dei fan chiedeva di essere riportata sul palco per continuare lo spettacolo. Il tutto, mentre cantava la celebre "I Kissed a Girl".