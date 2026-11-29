Lei abito da sera in raso color champagne e pizzo avorio; lui in smoking chiaro, la giacca con il collo a scialle, il ciuffo che gli ricade sull’occhio. Da Parigi a Venezia è servito sui social il costosissimo viaggio sull'Orient Express di una delle coppie più mediatiche del momento, Justin Trudeau e Katy Perry, tutto documentato frame by frame dai diretti interessati il tragitto extralusso da 105 mila dollari. Carrozza con una zona pranzo, un'abbondante disponibilità di caviale e champagne, una biblioteca, un maggiordomo personale, una camera da letto con vasca da bagno dorata a cui la cantante non ha resistito. Un amore a 5 stelle sbandierato a più non posso fin dagli albori della loro relazione, esempio perfetto degli opposti che si attraggono.