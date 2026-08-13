lo show privato della cantante

Katy Perry e gli auguri a Domenico Dolce al Gala Night in Costa Smeralda

La cantante ha ammaliato gli ospiti del Gala Night con un'esibizione di un'ora, durante la quale ha cantato molte delle sue hit

13 Ago 2026 - 17:52
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Katy Perry ha incantato gli oltre 500 ospiti - tra cui tanti vip con in testa lo stilista Domenico Dolce, Matteo Renzi e il fidanzato della cantante, l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau - del Gala Night all'hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda. La sua esibizione durata un'ora, in un abito da marinaretta, sul palco allestito a bordo piscina del primo hotel di lusso costruito dall'Aga Khan nei primi anni Sessanta, ha fatto ballare i presenti sulle note di "California Gurls", per poi passare a "Teenage dream" e "Last Friday night". In scaletta non poteva mancare "I Kissed a Girl" che Perry ha cantato circondata da "all the ladies" presenti nel privè sotto palco, e poi "Bon appétit" e "Wide Awake". La cantante ha fatto poi scatenare il pubblico con "Firework", proprio poco prima che, allo scoccare della mezzanotte, i fuochi d'artificio illuminassero la baia del Cala di volpe con le luci pirotecniche. Perry ha anche intonato un "Happy birthday" per Domenico Dolce, che festeggiava il 68esimo compleanno.

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