Katy Perry e gli auguri a Domenico Dolce al Gala Night in Costa Smeralda

Katy Perry ha incantato gli oltre 500 ospiti - tra cui tanti vip con in testa lo stilista Domenico Dolce, Matteo Renzi e il fidanzato della cantante, l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau - del Gala Night all'hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda. La sua esibizione durata un'ora, in un abito da marinaretta, sul palco allestito a bordo piscina del primo hotel di lusso costruito dall'Aga Khan nei primi anni Sessanta, ha fatto ballare i presenti sulle note di "California Gurls", per poi passare a "Teenage dream" e "Last Friday night". In scaletta non poteva mancare "I Kissed a Girl" che Perry ha cantato circondata da "all the ladies" presenti nel privè sotto palco, e poi "Bon appétit" e "Wide Awake". La cantante ha fatto poi scatenare il pubblico con "Firework", proprio poco prima che, allo scoccare della mezzanotte, i fuochi d'artificio illuminassero la baia del Cala di volpe con le luci pirotecniche. Perry ha anche intonato un "Happy birthday" per Domenico Dolce, che festeggiava il 68esimo compleanno.