Kate Middleton mano nella mano con Tom Cruise alla prima di "Digger"

Era il maggio del 2022 quando Kate Middleton e Tom Cruise si incontrarono sul red carpet della première londinese del film "Top Gun: Maverick". Lei, allora duchessa di Cambridge, lui, star di Hollywood. Quella sera, davanti ai fotografi, i due avevano attirato l'attenzione per una scena che andava oltre i protocolli reali: Cruise aveva teso la mano a Kate Middleton per aiutarla a salire le scale, accompagnandola con eleganza lungo il red carpet. A quattro anni di distanza, la scena si è ripetuta. Il 22 settembre 2026, alla première londinese di "Digger", il nuovo film di Tom Cruise diretto da Alejandro G. Inárritu, l'attore americano e principessa del Galles si sono ritrovati ancora una volta sotto i riflettori. Questa volta Kate è arrivata al fianco del marito William, erede al trono britannico, per una serata che ha riunito numerosi volti noti, tra cui David Beckham. E proprio sulle scale di Leicester Square è andato in scena un déjà-vu. Cruise ha nuovamente preso la mano di Kate per accompagnarla lungo i gradini, con lo stesso gesto galante che aveva fatto chiacchierare nel 2022. Per l'occasione, Kate ha scelto un abito viola lungo, una collana di ametiste appartenuta alla Regina Madre e i gioielli indossati un tempo da Lady D.