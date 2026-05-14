Il primo viaggio internazionale dopo la malattia

Kate in visita a Reggio Emilia studia l'educazione per la prima infanzia

18.00 IL VIAGGIO DI KATE SRV

di Eleonora Rossi Castelli
14 Mag 2026 - 19:24
01:33 
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Tutti pazzi per la principessa del Galles che si è seduta tra i piccoli parlando anche qualche parola in italiano. "Una persona molto dolce", dicono i genitori dei bambini

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