Justin e Hailey Bieber, la coppia d'oro che vale miliardi di dollari

Che l’amore abbia un potere salvifico lo sostengono da secoli i poeti e l’epoca dei social e dello streaming lo conferma. Justin Bieber e Hailey Bieber, la coppia d’oro. Lei, modella e imprenditrice di successo, ha appena conquistato la copertina del Time perché il brand di cosmetica che ha fondato è considerato tra i più influenti al mondo. Lui, ex bad boy del pop che ormai centellina i concerti, dopo la recente esibizione al Coachella ha battuto di nuovo ogni record. Pensare che dopo l’esplosione della fama da 13-14enne, quando postava dalla cameretta i video delle sue canzoni, Bieber ha toccato il fondo più volte: corse in macchina, stupefacenti, la relazione difficile con Selena Gomez e la crisi profonda. Ma Hailey l’ha supportato, aiutato e conquistato, prima come amica, poi come fidanzata, fino a diventare sua moglie.