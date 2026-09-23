ARTISTA DALLA FAMA GLOBALE

Julio Iglesias festeggia 83 primavere

Il cantante è molto noto anche Italia"per brani sempreverdi come "Se mi lasci non vale""e "Sono un pirata sono un signore"

di Massimo Cerri
23 Set 2026 - 21:56
01:27 
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Football e musica le sue passioni. Oltre naturalmente alle donne. Si dice che ne abbia amate addirittura 3mila. Nasce a Madrid il 23 settembre 1943. Sogna di diventare il portiere del real Madrid ma nel giorno del suo ventesimo compleanno è vittima di un grave incidente stradale. Il destino ha deciso per lui: farà il cantante. Negli anni 70 arriva il grande successo commerciale una vita privata movimentata la sua. 3 figli dalla prima moglie Isabel e ben 5 dalla seconda moglie Miranda. Un artista dalla fama globale celeberrimo anche qui da noi grazie alla sua voce suadente, all’affascinante aspetto fisico e ai brani cantati in italiano.

julio iglesias