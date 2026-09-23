Julio Iglesias festeggia 83 primavere

Football e musica le sue passioni. Oltre naturalmente alle donne. Si dice che ne abbia amate addirittura 3mila. Nasce a Madrid il 23 settembre 1943. Sogna di diventare il portiere del real Madrid ma nel giorno del suo ventesimo compleanno è vittima di un grave incidente stradale. Il destino ha deciso per lui: farà il cantante. Negli anni 70 arriva il grande successo commerciale una vita privata movimentata la sua. 3 figli dalla prima moglie Isabel e ben 5 dalla seconda moglie Miranda. Un artista dalla fama globale celeberrimo anche qui da noi grazie alla sua voce suadente, all’affascinante aspetto fisico e ai brani cantati in italiano.