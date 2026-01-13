Logo Tgcom24
La denuncia di due ex collaboratrici

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale

La prima, 22 anni, ha raccontato di essere stata sottoposta a continue e forti pressioni per avere rapporti non consensuali

di Adele Costantini
13 Gen 2026 - 19:05
