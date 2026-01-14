Logo Tgcom24
I fatti risalgono al 2021

Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali su due dipendenti

Il cantante spagnolo avrebbe trasformato in schiave sessuali le giovani donne"

di Marta Vittadini
14 Gen 2026 - 13:38
01:14 

È stato lo spagnolo che ha fatto innamorare il mondo e, ora che su di lui pendono accuse pesantissime, il suo caso infiamma la politica iberica. Secondo le rivelazioni pubblicate da due siti d'informazione, Julio Iglesias avrebbe trasformato in schiave sessuali, tra percosse, vessazioni, umiliazioni, due giovani donne alle sue dipendenze nelle proprietà caraibiche. Il governo si è schierato, pur difendendo la presunzione di innocenza, al fianco delle vittime.

julio iglesias
spagna