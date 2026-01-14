Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali su due dipendenti

È stato lo spagnolo che ha fatto innamorare il mondo e, ora che su di lui pendono accuse pesantissime, il suo caso infiamma la politica iberica. Secondo le rivelazioni pubblicate da due siti d'informazione, Julio Iglesias avrebbe trasformato in schiave sessuali, tra percosse, vessazioni, umiliazioni, due giovani donne alle sue dipendenze nelle proprietà caraibiche. Il governo si è schierato, pur difendendo la presunzione di innocenza, al fianco delle vittime.