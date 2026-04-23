riparte il "JOVA SUMMER TOUR"

Jova-Giro, musica in viaggio con Jovanotti: "Il mezzo del futuro è la bici"

Tutto pronto per il "Jova Summer Tour": tra una tappa e l'altra nel sud Italia il cantautore inforcherà la sua amata due ruote

di Michelangelo Iuliano
23 Apr 2026 - 19:39
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E' tutto pronto per la partenza del "Jova Summer Tour", una serie di festival itineranti, non solo concerti, che porteranno Jovanotti attraverso tutto il sud Italia. E per spostarsi tra una tappa e l'altra, il cantautore inforcherà la sua bicicletta, dando così il via al "Jova giro". Jovanotti ha presentato l'iniziativa a Roma sul terrazzo della Fao, l'organizzazione dell'Onu per l'alimentazione, che si affaccia sul Circo Massimo, dove chiuderà il tour con due grandi serate il 12 e il 13 settembre.

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