Jova-Giro, musica in viaggio con Jovanotti: "Il mezzo del futuro è la bici"
Tutto pronto per il "Jova Summer Tour": tra una tappa e l'altra nel sud Italia il cantautore inforcherà la sua amata due ruotedi Michelangelo Iuliano
E' tutto pronto per la partenza del "Jova Summer Tour", una serie di festival itineranti, non solo concerti, che porteranno Jovanotti attraverso tutto il sud Italia. E per spostarsi tra una tappa e l'altra, il cantautore inforcherà la sua bicicletta, dando così il via al "Jova giro". Jovanotti ha presentato l'iniziativa a Roma sul terrazzo della Fao, l'organizzazione dell'Onu per l'alimentazione, che si affaccia sul Circo Massimo, dove chiuderà il tour con due grandi serate il 12 e il 13 settembre.