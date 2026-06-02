John Travolta rilancia il basco: "Ne ho dodici, non posso farne a meno"

John Travolta ha trovato il suo accessorio irrinunciabile: il basco. A Variety ha raccontato di possederne almeno dodici e di usarli per divertirsi con la moda, dopo averne sfoggiato uno anche al Festival di Cannes. Nato come copricapo tradizionale dei Paesi Baschi e diventato simbolo dello stile parigino, il basco continua a tornare sulle passerelle e sui red carpet. Tra i suoi estimatori anche Penélope Cruz e John Malkovich. Da accessorio militare a icona chic, il basco attraversa le epoche senza perdere fascino, confermandosi uno dei dettagli più versatili della moda.

