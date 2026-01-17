Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
Romeo Gigli

Jo Squillo: Romeo Gigli, la collezione Spring-Summer 2026

Una collezione nata da un taglio, da una separazione interiore che si ricuce in bellezza.

17 Gen 2026 - 00:57
08:35 