Jennifer Lopez incanta Taormina e omaggia Gino Paoli

JLo conquista Taormina. Ospite d'eccezione per la chiusura delle celebrazioni di alta moda firmate Dolce&Gabbana, la popstar ha regalato un concerto esclusivo sullo scenario mozzafiato dell'Isola Bella. Tra i brani cantati "Waiting for Tonight", "I'm into You" e "Let's Get Loud", ma il momento più emozionante è arrivato con una reinterpretazione in italiano de "Il cielo in una stanza": un tributo a Gino Paoli e alla musica italiana in generale.