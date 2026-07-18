Jennifer Lopez incanta Taormina e omaggia Gino Paoli
La popstar ha chiuso le celebrazioni di alta moda del brand siciliano con un'esibizione esclusiva sull'Isola Bella, regalando ai presenti anche una sorpresa tutta italiana
JLo conquista Taormina. Ospite d'eccezione per la chiusura delle celebrazioni di alta moda firmate Dolce&Gabbana, la popstar ha regalato un concerto esclusivo sullo scenario mozzafiato dell'Isola Bella. Tra i brani cantati "Waiting for Tonight", "I'm into You" e "Let's Get Loud", ma il momento più emozionante è arrivato con una reinterpretazione in italiano de "Il cielo in una stanza": un tributo a Gino Paoli e alla musica italiana in generale.