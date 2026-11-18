Jeff Bezos ha dichiarato di essere stato "fortemente coinvolto" nella scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond. Parlando il 17 novembre a un evento in California, il fondatore e presidente di Amazon, riferisce la Bbc online, ha affermato di essere stato inizialmente "prevenuto" nei confronti di Pattinson - che ha recitato in molti film di successo come Batman e la saga di Twilight - "perché è già così famoso". Il ruolo di 007 è solitamente affidato a un attore meno conosciuto al momento del casting. Ma Bezos ha affermato che durante i provini "era così ovvio che Pattinson fosse James Bond". Ha spiegato che Amazon ha ristretto la rosa iniziale e sottoposto cinque attori a provini, chiedendo loro di interpretare tre scene in costume completo sui set. Questo sarà il primo 007 a non essere sotto il controllo creativo della famiglia Broccoli, che ha supervisionato il franchise sin dal primo film di Bond nel 1962. Amazon ha acquisito la Mgm, comproprietaria del franchise, nel 2022.