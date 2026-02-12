James Van Der Beek, il volto simbolo degli anni '90
L'amica Katie Holmes: "Porto con me le risate e le avventure di una giovinezza unica"di Maria Vittoria Corà
La morte di James Van Der Beek segna la fine di un'epoca. Una stagione caratterizzata dal tempo dell'attesa. Non c'erano la connessione veloce e l'on demand. Ci si godeva una puntata e poi ci si doveva guadagnare la successiva, aspettando. Niente binge watching, niente indigestione di episodi. Le puntate di Dawson's Creek venivano gustate lentamente e la scomparsa prematura di Van Der Beek ha segnato un'intera generazione di appassionati.