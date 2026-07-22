Rimpatrio migranti, firmato l'accordo tra Italia e Algeria

Un accordo di stretta collaborazione tra Italia e Algeria per l'identificazione e il rimpatrio dei migranti irregolari è stato firmato nella mattinata di mercoledì ad Algeri. Il protocollo, firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani e dal direttore generale della Sicurezza nazionale algerina Ali Badaoui, prevede lo svolgimento di accertamenti sull’identità delle persone destinatarie di misure di espulsione. In particolare attraverso la verifica delle impronte digitali nelle rispettive banche dati.
La soddisfazione di Pisani
"La firma di questo protocollo è un segno concreto della vicinanza fra l'Italia e l'Algeria e di come si declina la collaborazione operativa per garantire la sicurezza delle nostre comunità", ah commentato il capo della polizia. Pisani ha poi offerto la propria disponibilità a dare supporto nei corsi di formazione delle forze dell'ordine algerine, mettendo a disposizione l'esperienza, le capacità operative ed investigative, le norme giuridiche, risultato di decenni di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la minaccia cyber.