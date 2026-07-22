Rimpatrio migranti, firmato l'accordo tra Italia e Algeria

"La firma di questo protocollo è un segno concreto della vicinanza fra l'Italia e l'Algeria e di come si declina la collaborazione operativa per garantire la sicurezza delle nostre comunità", ah commentato il capo della polizia. Pisani ha poi offerto la propria disponibilità a dare supporto nei corsi di formazione delle forze dell'ordine algerine, mettendo a disposizione l'esperienza, le capacità operative ed investigative, le norme giuridiche, risultato di decenni di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la minaccia cyber.