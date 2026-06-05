PROSPETTIVE FUTURE

Istat, Pil italiano in crescita dello 0,7% nel biennio 2026-2027

La crescita è sostenuta interamente dalla domanda interna"

di Caterina Ruggeri
05 Giu 2026 - 12:21
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