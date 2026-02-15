missione spaziale

Iss, la missione Crew 12 attracca con successo alla Stazione Internazionale

A bordo della capsula Dragon sono arrivati Jack Hathaway, Andrey Fedyaev, Jessica Meir e Sophie Adenot, che resteranno in orbita per una missione di nove mesi

di Isabella Josca
15 Feb 2026 - 18:21
La prima a entrare - fluttuando nell'aria - è l'astronauta francese dell'Esa, poi gli americani della Nasa e il cosmonauta russo. È la "crew-12", il nuovo equipaggio della stazione spaziale internazionale chiamato a una missione di ricerca di diversi mesi: è iniziata in tutta fretta dopo che la Iss, grande quanto un campo da calcio, era rimasta con sole tre persone a bordo - anziché le sette necessarie - a causa del rientro d'emergenza della precedente squadra per un problema medico.

