in orbita da 27 anni

Iss, l'ipotesi della Nasa di dismettere la stazione spaziale internazionale entro il 2030

Dal 1998 ha ospitato oltre 300 astronauti"

di Marta Vittadini
22 Mar 2026 - 14:01
01:29 
videovideo

Dalla sua cupola panoramica gli astronauti ammirano l'alba sul nostro pianeta da ormai 27 anni. Ora la Iss, la stazione spaziale internazionale, è giunta al tramonto Grande come un campo di calcio, nata nel 1998, la Iss - costata 150 miliardi di dollari - è stata da allora la casa nello Spazio per 300 astronauti. La sua data di scadenza era stabilita: il 2030. Eppure c'è chi ora punta a procrastinare l'epilogo di questo straordinario esperimento scientifico di almeno due anni.

spazio
stazione iss