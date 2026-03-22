Iss, l'ipotesi della Nasa di dismettere la stazione spaziale internazionale entro il 2030
Dal 1998 ha ospitato oltre 300 astronauti"di Marta Vittadini
Dalla sua cupola panoramica gli astronauti ammirano l'alba sul nostro pianeta da ormai 27 anni. Ora la Iss, la stazione spaziale internazionale, è giunta al tramonto Grande come un campo di calcio, nata nel 1998, la Iss - costata 150 miliardi di dollari - è stata da allora la casa nello Spazio per 300 astronauti. La sua data di scadenza era stabilita: il 2030. Eppure c'è chi ora punta a procrastinare l'epilogo di questo straordinario esperimento scientifico di almeno due anni.