Israele sotto tiro, missili e droni da Libano e Iran
Prosegue l'avanzamento delle truppe israeliane sul suolo libanesedi Paola Nurnberg Viviana Guglielmi
Attacchi simultanei da Libano e Iran contro Israele. Lanci di razzi e droni verso Haifa e i villaggi del nord a ridosso del confine. Un'escalation cominciata già all'alba, con migliaia di residenti costretti a correre nei rifugi e continuata poi per tutto il giorno.
Allo stesso tempo prosegue anche l'avanzamento delle truppe di terra israeliane sul suolo libanese. 300mila persone sono fuggite dal sud del Libano, due soldati israeliani sono rimasti feriti in un attacco di Hezbollah con missili anticarro.