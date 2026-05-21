Irlanda, morto il cittadino congolese messo faccia a terra da alcune guardie di sicurezza

Polemiche e indignazione a Dublino, in Irlanda, dove Yves Sakila, congolese, è morto dopo che alcune guardie di sicurezza di un magazzino lo avevano spinto a terra a seguito di un presunto episodio di taccheggio. In particolare, uno degli uomini (aiutato da un collega) ha usato il proprio ginocchio per schiacciare a terra il volto di Sakila, deceduto sul posto dopo aver perso conoscenza. Il video ha fatto subito il giro dei social e sul luogo della tragedia sono stati deposti diversi mazzi di fiori.