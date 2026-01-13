Logo Tgcom24
La fondatrice di Nessuno tocchi Caino

Iran, Zamparutti: "Impiccano 6 persone al giorno, il popolo ha detto basta"

Per la politica in Italia troppe poche persone solidarizzano con gli iraniani: "Per Gaza c'erano fiumi di gente"

13 Gen 2026 - 15:17
01:38 

La politica, tra le fondatrici dell'associazione Nessuno tocchi Caino, ha ribadito a Tgcom24 il suo appoggio ai manifestanti. E ha criticato la bassa adesione alle proteste in Italia: "Per Gaza c'erano fiumi di gente"

