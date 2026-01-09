Iran, Trump: "Pronti a intervenire se necessario"

L'inquilino della Casa Bianca: "Usa pronti a intervenire in caso di repressione delle manifestazioni"." Ali Khamenei: "Pensi ai problemi del suo Paese"di Francesca Canto
Il Presidente statunitense Donald Trump minaccia un intervento in Iran se il regime degli Ayatollah dovesse reprimere le proteste di piazza. La replica della guida suprema Khamenei: "Trump dovrebbe pensare ai problemi del proprio Paese", accusando i manifestanti di "distruggere le loro strade per compiacere il Presidente di un altro Stato".