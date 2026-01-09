Logo Tgcom24
Iran, Trump: "Pronti a intervenire se necessario"

L'inquilino della Casa Bianca: "Usa pronti a intervenire in caso di repressione delle manifestazioni"." Ali Khamenei: "Pensi ai problemi del suo Paese"

di Francesca Canto
09 Gen 2026 - 17:35
01:20 

Il Presidente statunitense Donald Trump minaccia un intervento in Iran se il regime degli Ayatollah dovesse reprimere le proteste di piazza. La replica della guida suprema Khamenei: "Trump dovrebbe pensare ai problemi del proprio Paese", accusando i manifestanti di "distruggere le loro strade per compiacere il Presidente di un altro Stato".

