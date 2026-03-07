Iran, quanti missili possiede ed è ancora in grado di lanciare?

Quanti missili possiede ancora l'Iran e quanti, tra questi, è ancora in grado di lanciare? La domanda impegna le intelligence di tutto il mondo, che forniscono risposte divergenti, se non opposte tra loro. Ottimisti, i comandi militari di Israele e Stati Uniti plaudono all'operato dei loro reparti. Dei mille missili stimati nell'arsenale, ne resterebbero ancora pochi a disposizione, al punto che dopo i 200 vettori lanciati dall'Iran nelle due consecutive campagne dei giorni scorsi, gli attacchi registrati dai radar si sarebbero notevolmente ridimensionati e a Tel Aviv le autorità penserebbero addirittura alla riapertura delle scuole.