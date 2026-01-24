Iran: "Qualsiasi attacco sarà considerato una guerra totale"

Il Medio Oriente potrebbe infiammarsi di nuovo, molto presto. Secondo funzionari americani sono in arrivo nell’aerea sia la portaerei Lincoln che diversi cacciatorpediniere lanciamissili. È l’imponente flotta annunciata da Trump nei giorni scorsi e che avvisa: “Stiamo osservando l’Iran molto da vicino”. Pronta la risposta dei funzionari di Teheran: “Qualsiasi attacco sarà considerato una guerra totale”. I vertici della difesa a Tel Aviv sono in stato di allerta. Gli ayatollah potrebbero colpire Israele in forma preventiva perché convinti che la decisione americana di attaccare l’Iran sia stata presa. Intanto diverse compagnie aeree hanno cancellato i loro voli del fine settimana verso destinazioni in Medio Oriente, come Israele, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a causa dei timori di un conflitto imminente.