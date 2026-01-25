Iran, "oltre 30mila morti in 48 ore di repressione" secondo il Time

I numeri riportati sul magazine sono 10 volte superiori al bilancio ufficiale diffuso dal regime che parla di 3mila morti dall’inizio delle proteste. In quei giorni, raccontano le fonti, le scorte di sacchi per cadaveri si sono esaurite e le ambulanze sono state sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. Intanto, la tensione con gli Stati Uniti resta altissima e la leadershhip iraniana osserva con preoccupazione le mosse della Casa Bianca che sembra prepararsi a un attacco.