Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Spari ad Ilam

Iran, le proteste contro il carovita non si fermano

Almeno 35 persone sono state uccise e altre 1.200 sono state arrestate durante le proteste antigovernative che, in Iran, vanno avanti da oltre 10 giorni

07 Gen 2026 - 16:59
00:14 

La popolazione protesta per l'aumento dell'inflazione e il cattivo stato dell'economia del paese, il regime degli ayatollah risponde con il pugno duro. Durante le rivolte in Iran, infatti, 35 persone hanno perso la vita e altre 1.200 sono state arrestate. Le proteste, iniziate oltre 10 giorni fa, stanno provocando diversi disordini. Secondo alcuni testimoni i pasdaran avrebbero aperto il fuoco nell'ospedale che porta il nome del leader della rivoluzione "Imam Khomeini". 

iran