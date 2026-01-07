Iran, le proteste contro il carovita non si fermano

La popolazione protesta per l'aumento dell'inflazione e il cattivo stato dell'economia del paese, il regime degli ayatollah risponde con il pugno duro. Durante le rivolte in Iran, infatti, 35 persone hanno perso la vita e altre 1.200 sono state arrestate. Le proteste, iniziate oltre 10 giorni fa, stanno provocando diversi disordini. Secondo alcuni testimoni i pasdaran avrebbero aperto il fuoco nell'ospedale che porta il nome del leader della rivoluzione "Imam Khomeini".