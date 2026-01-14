Iran, le opzioni sul tavolo Usa

Russia e Cina parlano di minacce inaccettabili, ma il presidente Usa sembra deciso a intervenire. Le proteste in Iran, iniziate da più di due settimane, vanno avanti, così come la repressione degli Ayatollah. Il regime parla di 2mila vittime, ma per la tv Iran International i morti sarebbero almeno 12mila. Il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, ha detto che la Casa Bianca sta valutando risposte non militari in aiuto ai manifestanti. Da mesi il Pentagono ha redatto piani di intervento contro la Repubblica Islamica.