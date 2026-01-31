Iran, la "Potente Armada" degli Stati Uniti è schierata

L’Iran annuncia due giorni di esercitazioni militari con fuoco vero nello stretto di Hormuz. Gli stati uniti ammoniscono: "Non tollereremo manovre insicure". Intanto la "Potente Armada" citata da Trump schierata contro l’Iran cresce ancora. La Cnn rivela la composizione della forza schierata da Washington: oltre alla portaerei nucleare Lincoln, ci sono cacciatorpedinieri con missili tomahawk, F35, aerei spia, missili thaad e patriot. Così gli Stati Uniti provano a piegare la resistenza degli Ayatollah. Con gli obiettivi di uno smantellamento nucleare, riduzione dei missili e delle milizie. Pronto anche il piano b, se il regime abbandonasse il tavolo: colpo mirato per aprire una crepa