Iran, la portaerei statunitense Lincoln si avvicina al Golfo Persico

La portaerei USS Abraham Lincoln (CVN-72) è entrata in servizio nel novembre del 1989: pesa 102mila tonnellate ed è lunga più di due campi da calcio. Capace di trasportare centinaia di velivoli e oltre 5mila persone tra marinai e aviatori, è alimentata da due reattori nucleari, capaci di garantire 20 anni di autonomia. Nel 21 agosto 2021 Amy Bauernschmidt è diventata la comandante, prima donna nella storia americana ad assumere tale incarico. È stata impiegata in diverse missioni, tra cui Afghanistan, Iraq e Sudan.