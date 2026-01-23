Iran, la portaerei statunitense Lincoln si avvicina al Golfo Persico
Date le proteste in Iran, il Pentagono ha ordinato il suo spostamento dal Mar Cinese Meridionale al Medioriente
La portaerei USS Abraham Lincoln (CVN-72) è entrata in servizio nel novembre del 1989: pesa 102mila tonnellate ed è lunga più di due campi da calcio. Capace di trasportare centinaia di velivoli e oltre 5mila persone tra marinai e aviatori, è alimentata da due reattori nucleari, capaci di garantire 20 anni di autonomia. Nel 21 agosto 2021 Amy Bauernschmidt è diventata la comandante, prima donna nella storia americana ad assumere tale incarico. È stata impiegata in diverse missioni, tra cui Afghanistan, Iraq e Sudan.