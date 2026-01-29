Iran, la guerra con gli Stati Uniti appare sempre più vicina
Secondo media inglesi sono già dieci"le navi da guerra americane presenti nelle acque del Medio Orientedi Elia Milani
Il conto alla rovescia sembra essere iniziato. La guerra tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicina, dopo che il presidente Trump ha detto che una massiccia armata è pronta a colpire la Repubblica islamica: “Fate un accordo sul nucleare o attaccheremo”, ha minacciato. Secondo media inglesi, sono già dieci le navi da guerra americane presenti nelle acque del Medio Oriente. Le più grandi sono la portaerei Lincoln e tre cacciatorpedinieri. Nelle ultime ore un altro cacciatorpediniere è entrato nel Mar Rosso dal Canale di Suez e naviga verso il Golfo. Nella zona operano anche aerei spia e droni. La Repubblica Islamica ha detto che, se attaccata, reagirà come mai prima d’ora.