Iran, la guerra con gli Stati Uniti appare sempre più vicina

Il conto alla rovescia sembra essere iniziato. La guerra tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicina, dopo che il presidente Trump ha detto che una massiccia armata è pronta a colpire la Repubblica islamica: “Fate un accordo sul nucleare o attaccheremo”, ha minacciato. Secondo media inglesi, sono già dieci le navi da guerra americane presenti nelle acque del Medio Oriente. Le più grandi sono la portaerei Lincoln e tre cacciatorpedinieri. Nelle ultime ore un altro cacciatorpediniere è entrato nel Mar Rosso dal Canale di Suez e naviga verso il Golfo. Nella zona operano anche aerei spia e droni. La Repubblica Islamica ha detto che, se attaccata, reagirà come mai prima d’ora.