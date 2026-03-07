Iran, il reportage di Fausto Biloslavo sugli oppositori curdi
Nel campo anche le donne in armi del Partito Democratico del Kurdistan iraniano, che raccontano la loro scelta di combattere per i diritti e la libertàdi Fausto Biloslavo
Il reportage di Fausto Biloslavo nella zona degli oppositori armati curdi degli ayatollah, colpita dai droni iraniani. Si vedono i crateri lasciati dai missili, che hanno colpito un piccolo ospedale nel campo degli oppositori curdi. Lì si trovano anche le donne in armi del Partito Democratico del Kurdistan iraniano, che raccontano la loro scelta di combattere per i propri diritti e la libertà.