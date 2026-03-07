LA GUERRA IN IRAN

Iran, il reportage di Fausto Biloslavo sugli oppositori curdi

Nel campo anche le donne in armi del Partito Democratico del Kurdistan iraniano, che raccontano la loro scelta di combattere per i diritti e la libertà

di Fausto Biloslavo
07 Mar 2026 - 21:16
Il reportage di Fausto Biloslavo nella zona degli oppositori armati curdi degli ayatollah, colpita dai droni iraniani. Si vedono i crateri lasciati dai missili, che hanno colpito un piccolo ospedale nel campo degli oppositori curdi. Lì si trovano anche le donne in armi del Partito Democratico del Kurdistan iraniano, che raccontano la loro scelta di combattere per i propri diritti e la libertà.

iran
guerra
curdi
video evidenza