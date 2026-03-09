Iran, continuano gli attacchi: oltre 1300 le vittime

Si intensificano gli attacchi in tutto il Medio Oriente. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha colpito oltre 3mila obiettivi nella Repubblica islamica, con caccia, bombardieri e missili lanciati da cacciatorpediniere. Più di 1300 le vittime. Il regime e le forze israelo-americane si rimpallano la responsabilità, in particolare sull'attacco alla scuola femminile di Minab, nel sud del Paese, dove sono state uccise 168 bambine. Per Trump la responsabilità è di Teheran, ma secondo indagini indipendenti l'edificio sarebbe stato colpito dalle forze americane.