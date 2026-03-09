Iran, continuano gli attacchi: oltre 1300 le vittime
Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha colpito oltre 3mila obiettivi, con caccia, bombardieri e missili lanciati da cacciatorpedinieredi Francesca Canto
Si intensificano gli attacchi in tutto il Medio Oriente. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha colpito oltre 3mila obiettivi nella Repubblica islamica, con caccia, bombardieri e missili lanciati da cacciatorpediniere. Più di 1300 le vittime. Il regime e le forze israelo-americane si rimpallano la responsabilità, in particolare sull'attacco alla scuola femminile di Minab, nel sud del Paese, dove sono state uccise 168 bambine. Per Trump la responsabilità è di Teheran, ma secondo indagini indipendenti l'edificio sarebbe stato colpito dalle forze americane.