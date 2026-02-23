L'Iran ora teme davvero un attacco Usa: "Mobilitati gli alleati Houthi e Hezbollah"
Teheran avrebbe chiesto a Hezbollah e agli Houthi di riprendere gli attacchi contro le navi nel Mar Rosso e contro le basi americane in caso di attaccodi Francesca Canto
L'Iran potrebbe ordinare ai suoi proxy - cioè a gruppi di combattenti alleati - di condurre attacchi terroristici contro obiettivi americani in Europa e in Medio Oriente, qualora Donald Trump decidesse di colpire la Repubblica islamica.In particolare, Teheran avrebbe ordinato ai miliziani yemeniti Houthi di riprendere gli attacchi alle navi occidentali nel Mar Rosso nel caso di un'aggressione statunitense.