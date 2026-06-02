Vera Gheno e il fenomeno Six Seven: "Il significato lo decidono i ragazzi"

C'è chi lo accompagna con un gesto delle mani, chi lo usa come saluto, chi come risposta universale. Il "Six Seven" è uno dei fenomeni linguistici più curiosi e virali tra i giovani, esploso sui social a partire da un brano musicale del 2024 e rapidamente entrato nel linguaggio quotidiano della Generazione Z. Secondo la sociolinguista Vera Gheno, il successo di espressioni come questa nasce proprio dalla loro ambiguità: non hanno un significato rigido e possono assumere sfumature diverse a seconda del contesto e di chi le utilizza.