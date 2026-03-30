Giovani e social, Pellai (psicoterapeuta) a Tgcom24: "Questa è la generazione con i peggiori indicatori di salute mentale degli ultimi 50-70 anni"

"La sfida grande è far trovare i giovani pronti per il principio di realtà, cioè per quello che il mondo reale chiede a un futuro adulto. Il dato di fatto è che per diventare grandi devi compiere alcuni movimenti fondamentali, cioè devi spostarti da dentro a fuori, da luoghi protetti a luoghi dove ti confronti anche con un rischio che devi imparare a sostenere, gestire e prevedere e poi devi spostarti dal territorio della protezione a quello dell'esplorazione", dichiara ai microfoni di Tgcom24 Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e scrittore. "Devi appartenere a una comunità, il dato di fatto è che i nostri figli appartengono a molte communities, sono molto meno dentro alla comunità, spendono tantissimo tempo libero nel mondo virtuale e non nel mondo reale. Questo ha reso la loro musculatura emotiva, cognitiva e socio-relazionale molto fragile", continua Pellai.