Taylor Swift contro l'IA, la cantante brevetta la sua voce

"Questa voce è mia". Se a dirlo è Taylor Swift, non ci sono dubbi... In gioco c'è una delle risorse più amate e, soprattutto, ascoltate del pop contemporaneo: l'ugola d'oro dell'ex ragazza della porta accanto che ha battuto ogni record. In un'epoca di deepfake dove l'intelligenza artificiale galoppa, la superstar della musica prova a blindare la sua voce con un brevetto.