IA, Bonetti (Ceo Vibe Generation) a Tgcom24: "L'essere umano resti la figura centrale del giudizio e del gusto"

Per la prima vita nella storia l'uomo è chiamato a vivere a fianco di un'intelligenza diversa dalla propria, quella artificiale. Cosa resterà di umano? A spiegarlo, a Tgcom24, è Paolo Bonetti, Ceo di Vibe Generation e autore del libro Dentro la rivoluzione artificiale. "Auspico che resti l'essere umano come figura centrale del giudizio, del gusto, dell'etica e dei sentimenti, ossia di tutto ciò che rimarrà prerogativa umana - sottolinea Bonetti -. In questa nuova era ibrida dovremo però coesistere con un'intelligenza per certi aspetti superiore alla nostra, ma non in tutti. Il governo dovrà rimanere del cuore, della mente e della sensibilità umana".