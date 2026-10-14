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Alvise Biffi (Assolombarda): "Vogliamo fare di Milano la fabbrica dell'Ia"

Il presidente di Assolombarda: "Dinamica per tradurre in redditività gli investimenti sull'Ia, qui abbiamo decenni di esperienza"

14 Ott 2026 - 17:34
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