Il carro dell'IA è davvero vincente? Fra investimenti e ricavi ci sarebbe un buco di 3mila miliardi
La notizia risale a poche settimane fa e ha già mutato il clima. Le prime ad accusare il colpo sono state le aziende della filiera dei data center"di Caterina Ruggeri
I timori si amplificano guardando al 2030. Per i tecnici gli investimenti globali sono stimati nella mastodontica cifra di 7.000 miliardi. Capitali che concentrandosi sull'intelligenza artificiale non solo tolgono risorse indispensabili ad altri comparti, ma proporzionalmente i ricavi non sarebbero garantiti. Secondo i ricercatori di Gartner nel 2030 non supereranno i 3.600 miliardi. Le aziende di data center perdono già terreno in borsa