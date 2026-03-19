Inghilterra, apre il sentiero costiero più lungo al mondo

Non è solo una nuova rotta per escursionisti, ma un progetto che ridisegna il rapporto tra territorio e accesso pubblico. Nato quasi vent’anni fa, ha richiesto interventi estesi: nuovi tratti costruiti, passaggi messi in sicurezza, aree naturali finalmente aperte. Gran parte del tracciato è già percorribile, mentre gli ultimi collegamenti saranno completati nei prossimi mesi.