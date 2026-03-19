Per chi ama camminare
Inghilterra, apre il sentiero costiero più lungo al mondo
Con quasi 4.300 chilometri, il King Charles III England Coast Path attraversa tutto il litorale inglese"di Viviana Guglielmi
19 Mar 2026 - 16:12
19 Mar 2026 - 16:12
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Una linea di sentieri che segue il respiro del mare, tra scogliere battute dal vento, spiagge silenziose e orizzonti aperti: l’Inghilterra si prepara a essere percorsa tutta a piedi lungo il suo litorale. Si chiama ed è il percorso costiero più lungo al mondo nel suo genere con oltre 4.300 chilometri.
Non è solo una nuova rotta per escursionisti, ma un progetto che ridisegna il rapporto tra territorio e accesso pubblico. Nato quasi vent’anni fa, ha richiesto interventi estesi: nuovi tratti costruiti, passaggi messi in sicurezza, aree naturali finalmente aperte. Gran parte del tracciato è già percorribile, mentre gli ultimi collegamenti saranno completati nei prossimi mesi.