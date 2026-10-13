Il dato Istat

Inflazione, dal 2000 al 2025 i prezzi al consumo sono cresciuti del 63%

Gli incrementi superiori al 100% riguardano casa, utenze, alcolici, tabacchi, servizi finanziari e assicurativi"

di Giulia Ronchi
13 Ott 2026 - 18:58
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