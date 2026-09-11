Trovati in India cinque cuccioli di orango: sospetto traffico di animali

Le autorità dell'India hanno annunciato di aver salvato cinque cuccioli di orango di meno di un anno da una foresta nella parte orientale del Paese. Chi indaga sospetta di un traffico di animali selvatici proveniente dal Sud-est asiatico. Gli oranghi, che vivono nelle isole del Borneo e di Sumatra, sono stati trovati nel distretto di Balasore, nello Stato di Odisha, a migliaia di chilometri dal loro habitat naturale. Il commercio internazionale di oranghi è vietato dalla Cites, la convenzione che regola il commercio di specie a rischio.