Inclusione lavorativa, Locatelli a Tgcom24: "Tra i disoccupati ancora troppe persone con disabilità. Se si valorizzano cresce anche l'economia italiana"

"Quando io parlo di investire sui talenti, sulle capacità, sulle potenzialità delle persone intendo dire che si può fare di più dal punto di vista delle istituzioni, degli enti del terzo settore - che già fanno tantissimo - e anche dal punto di vista del mondo privato", spiega la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a Tgcom24."È diminuita in questa legislatura la percentuale legata alla disoccupazione però, in quel 5% di persone disoccupate c'è un totale molto importante, pari al 17%, di persone con disabilità e tra queste il 70% sono persone con disabilità intellettive, relazionale o comunque cognitiva e io credo che" tantissimi di loro abbiano "delle grandi potenzialità sulle quali possiamo investire". E questo, aggiunge, "nell'ottica di passare dall'assistenzialismo alla valorizzazione delle persone cedo che questo possa far crescere anche economicamente il nostro Paese".