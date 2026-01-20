Logo Tgcom24
LAMIERE OVUNQUE

Incidente treni, Adamuz adesso è "zona zero"

Le telecamere si sono potute avvicinare al luogo dello schianto in Spagna"durante la visita della famiglia reale. Felipe, insieme alla regina Letizia vestita a lutto, hanno mostrato la loro vicinanza alle autorità e ai soccorritori.

di Elia Milani
20 Gen 2026 - 19:56
01:29 
video evidenza
spagna