Mondo
in andalusia

Incidente ferroviario in Spagna, l'evacuazione dei passeggeri

I soccorritori impartiscono istruzioni su come procedere nell'abbandono delle carrozze

19 Gen 2026 - 07:57
01:09 
incidente ferroviario
spagna